Doorrijder Bornholmstraat blijkt man uit Utrecht (Foto: Martin Nuver/112groningen)

De verdachte, die afgelopen weekend is gehouden in verband met het verkeersongeval op de Bornholmstraat in Groningen, is een 34-jarige man uit Utrecht. Dat meldt de politie.

De man zat achter het stuur van de auto, die zaterdagnacht twee voetgangers op een zebrapad omverreed. De verdachte ging er na het ongeluk vandoor. Zondagochtend werd hij alsnog aangehouden. Hij zit vast voor verhoor. De twee slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Onder meer moeten nog getuigen worden gehoord.

