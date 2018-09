Veroordeelde pedofiel niet welkom in Groningen en Drenthe

Een veroordeelde pedofiel uit Loppersum mag alleen onder begeleiding van de reclassering zijn gezicht in de provincies Groningen en Drenthe laten zien.

De rechtbank in Groningen heeft maandag de tbs van de 46-jarige man met een jaar verlengd,. De dwangverpleging daarvan wordt onder strenge voorwaarden beëindigd. Eén van die voorwaarden is het provincieverbod.

De man werd in 2011 in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruiken van drie jonge kinderen, waaronder een kind van 1 jaar. De ontucht gebeurde van januari 2008 tot februari 2010 in Loppersum.

'Het ligt gevoelig'

De man woont sinds een half jaar zelfstandig buiten de deuren van de kliniek. Ook houdt hij zich aan het verbod om niet met minderjarigen om te gaan.



Vezoekjes aan het Noorden moeten worden afgestemd met de reclassering. 'Maar wat nu als een van mijn ouders daar in het ziekenhuis belandt?', vroeg de man zich hardop af op zitting. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wil reclassering per keer kijken of het verantwoord is. 'Het is zeker geen nee, maar het ligt gevoelig.'



Provincieverbod

Volgens het OM lijdt de man nog steeds aan diverse stoornissen. Maar volgens zijn raadsman gaat het prima met de man. 'Alle seinen staan op groen voor mijn cliënt, hij doet het goed.' Hij is tevreden met de uitspraak. Toch vindt hij de provincieverboden teveel van het goede. 'Drenthe is groot, waarom zou het niet een klein deel daarvan kunnen zijn.'

De ouders van de man verblijven met regelmaat in Drenthe. De man, wiens huidige woonplaats op verzoek van zijn raadsman niet moest worden genoemd tijdens de zitting, beloofde zich aan alle voorwaarden te houden.