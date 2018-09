ANWB keert niet terug in Roden na faillissement Vrijbuiter

De ANWB is niet van plan een nieuwe vestiging in Roden te beginnen na het faillissement van de Vrijbuiter.

Definitief gesloten

De ANWB had een vestiging in het pand van de Vrijbuiter. Nu die kampeer- en buitensportwinkel definitief gesloten is, houdt ook de ANWB-winkel op te bestaan.

Handig

Volgens de ANWB was de winkel in de Vrijbuiter erg handig, omdat er veel publiek van ver buiten Roden naar die winkel kwam. Nu die zaak op de fles is, is het niet nodig elders in Roden of omgeving een andere vestiging te openen.

Mensen uit Roden en omgeving kunnen voortaan terecht in de ANWB-winkels in Groningen en Assen.