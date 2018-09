Tientallen kinderen in azc Ter Apel hoeven niet op langer verblijf te rekenen

Kinderen in asielzoekerscentrum Ter Apel (Foto: ANP)

Het kinderpardon wordt niet uitgebreid. Dat zei premier Mark Rutte maandag na lang coalitieoverleg. Dat Lili en Howick mogen blijven is een 'unieke uitspraak in een unieke zaak', aldus de premier.

De tientallen kinderen die volgens PvdA-politica Esther van Dijken uit Baflo op dit moment in eenzelfde onzekerheid verkeren over hun verblijfsstatus, hoeven dus nergens op te hopen.

Ter Apel

'Dit zijn voornamelijk kinderen die in het asielzoekerscentrum van Ter Apel verblijven', zegt Van Dijken. Ze trad de afgelopen weken op als woordvoerder van de Armeense tieners Howick en Lili en van moeder Armina.

De kinderen domineerden het nieuws en er ontstond veel ophef over hun uitzetting. In eerste instantie moesten ze terug naar hun geboorteland, maar mochten uiteindelijk toch blijven toen staatssecretaris Mark Harbers van Justitie dat besloot.



Als we draagvlak willen houden voor een strikt en rechtvaardig asielbeleid dan moeten we economische migranten hier niet laten blijven Mark Rutte - Premier

Nadat het besluit van de staatssecretaris bekend werd, volgde al snel de roep om een oplossing te vinden voor kinderen in soortgelijke situaties. Ongeveer vierhonderd kinderen, waaronder die in Ter Apel, zitten in hetzelfde schuitje.

De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken om de asielprocedures te versnellen, stelt Rutte. 'Als we draagvlak willen houden voor een strikt en rechtvaardig asielbeleid dan moeten we economische migranten hier niet laten blijven.'

Individueel drama

'Het regeerakkoord is duidelijk', verklaarde ook Alexander Pechtold van D66. 'We gaan echt kijken hoe die lange procedures, die tot dit soort individuele drama's kunnen leiden, korter kunnen in de asielprocedure. Ik denk dat dat helderheid geeft.'

Lees ook:

- 'Tientallen kinderen in Groningen in vergelijkbare positie Howick en Lili'