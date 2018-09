Stadse wethouder (VVD) neemt het op voor partijgenoot minister Wiebes

Minister Wiebes doet het helemaal zo slecht nog niet. Dat stelt de stadse VVD-wethouder Joost van Keulen.

In een campagnefilmpje in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen stelt hij dat Wiebes de aardbevingsminister is 'van wie iedereen vindt dat hij het niet zo goed doet. Ik denk zelf dat dat allemaal wel meevalt.'

Genuanceerder

Aan RTV Noord verklaart hij maandag dat het beeld rond minister Wiebes wel wat genuanceerder mag. Volgens Van Keulen 'gebeurt er een heleboel'. Hij zegt dat er huizen hersteld zijn en hij doelt op het besluit om de gaswinning naar nul terug te brengen.

De berichtgeving over de problemen rond de versterkingsoperatie van 1500 huizen is hem niet ontgaan, maar volgens Van Keulen is het een kwestie van tijd. 'We moeten heel goed kijken welke huizen we gaan versterken en daar is de minister mee bezig.'

Wiebes versus Kamp

Van Keulen wijst ook nog op de voorganger van Wiebes; minister Henk Kamp (ook VVD). 'Wiebes is echt een verbetering.'

