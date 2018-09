Zaak stichting WAG tegen NAM loopt door; ondanks berisping advocaten

De zaak van stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen) tegen de NAM loopt gewoon door. Dat zegt voorzitter Lolke Weegenaar van de stichting.

Eind vorige week oordeelde het Hof van Discipline dat de no-cure-no-pay-beloning die de stichting WAG samen met De Haan advocaten had bedacht niet mag. In die constructie was opgenomen dat van toegewezen schadevergoedingen vijf tot tien procent naar de advocaten zou gaan. Volgens het hof stelde het advocatenkantoor de eigen belangen voorop.

Andere constructie

Nu de constructie niet mag, moet er volgens Weegenaar een andere komen. 'Maar dat is iets tussen De Haan en de deken.' Maar de zaak tegen de NAM loopt dus gewoon door, benadrukt hij.

Geen twijfel

'De zaak mag niet doorgaan op de manier waarop het tot nu toe ging, met een success fee. Maar De Haan heeft de plicht om deze zaak af te maken. En dat gaan ze ook doen, zonder twijfel. Het is een betrouwbare partij en die heeft een overeenkomst met ons als stichting en met de deelnemers. Die zullen ze naleven.'

Volgens Weegenaar zal het niet zo zijn dat de deelnemers nu afzonderlijke advocaten van De Haan moeten betalen. 'Dat is niet aan de orde. Het is meer een probleem van De Haan dan van de deelnemers. En ook niet van de stichting.'

