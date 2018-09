Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid: 'Extremisme bij verzet tegen windmolens neemt toe'

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof maakt zich zorgen over extremisme bij het verzet tegen de bouw van windmolens in Groningen en Drenthe. Dat meldt hij in zijn halfjaarlijkse 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Volgens Schoof neemt het protest 'in sommige gevallen' buitenwettelijke vormen aan.

'De acties richten zich tegen pro-windmolen bestuurders, boeren op wier land turbines komen, maar ook tegen bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de installatie en bouw van de windmolens. Bedreiging, intimidatie en vernieling worden hierbij toegepast,' concludeert Schoof.



Het extremistische verzet tegen windmolens is in meer Europese landen zichtbaar. In Frankrijk werden al diverse windmolens in brand gestoken Dick Schoof - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Geen aanslagen

Schoof benadrukt dat het geen vorm van terrorisme is. 'En ook geen radicalisering zoals waar we over praten bij vormen van jihadisme. Maar we zien wel dat de mensen die bezwaren hebben tegen de windmolens buitenwettelijk gaan optreden. Ze plegen geen aanslagen, maar doen wel dingen als het vernielingen en intimidatie. Daarom vragen we hier aandacht voor,' licht Schoof toe.

Geen maatregelen

Hij meldt dat er geen speciale maatregelen worden getroffen. 'Het betekent vooral dat de politie alert is op activisten, die het op windmolens of fabrieken en organisaties voorzien hebben. Maar u weet ook dat als het over veiligheidsmaatregelen gaat, onze standaard zin altijd is dat wij daar nooit mededelingen over doen.'

Europees probleem

Hij maakt wel een vergelijking met de situatie in andere landen.

'Het extremistische verzet tegen windmolens is in meer Europese landen zichtbaar. In Frankrijk werden dit jaar al diverse windmolens in brand gestoken.'

53 dreigbrieven

Recent ontvingen 53 ondernemingen en organisaties die bij de bouw van windmolenparken zijn betrokken dreigbrieven. Justitie heeft die zaak nog in onderzoek. Eerder werden ook bestuurders en landbouwers bedreigd. Met name in het Drentse mondengebied en Oost-Groningen is er veel verzet tegen de komst van grootschalige windmolenparken.

Eerder publiceerde RTV Noord een overzichtsartikel waarin het verzet in Groningen tegen windmolens op een rijtje is gezet, genaamd: 'Hakenkruizen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens'

