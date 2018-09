Van Dijk dingt mee naar plek in Wereldelftal van het Jaar

Virgil van Dijk is genomineerd voor het wereldelftal van FIFA/FIFPro, de wereldvoetbalbond en de mondiale voetbalspelersvakbond. De voormalig verdediger van FC Groningen is de enige Nederlander op de lijst van 55 spelers.

De FIFPro is de internationale vakbond voor profvoetballers. Via die organisatie stemden meer dan 25.000 voetballers op de beste spelers in het seizoen 2017/2018. Van Dijk is daar dus één van. Hij bereikte vorig seizoen met zijn club Liverpool de Champions League-finale. Daarin de Engelse club met 3-1 verslagen door Real Madrid.

Hevige concurrentie

Van de 55 spelers strijdt Van Dijk, die naast Liverpool ook actief is voor het Nederlands elftal, samen met twintig andere verdedigers om vier plekken in het team.

Dat zijn niet de minsten. Onder anderen zijn Liverpool-teamgenoot Dejan Lovren, Gerard Pique (FC Barcelona), Giorgio Chiellini (Juventus), Marcelo, Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Godin (Atletico Madrid) en Thiago SIlva (PSG) dingen mee.

Het is overigens de eerste keer dat Van Dijk op de shortlist staat voor een plek in het Wereldelftal.