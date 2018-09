Afname leegstand winkelpanden Winschoten in landelijke top drie

De leegstand van winkelpanden in het centrum van Winschoten neemt zo snel af, dat het op de landelijke ranglijst alleen Enschede boven zich moet dulden.

Dat meldt de gemeente Oldambt.

De cijfers

In 2014 stonden er in de binnenstad van Winschoten 91 winkelpanden leeg, dit jaar is dat gedaald tot 47 panden. In het zogenaamde kernwinkelgebied daalde het aantal leegstaande panden in die periode van 29 naar 13.

Volgens de gemeente is de dalende leegstand onder meer te danken aan dienstverlenende bedrijven die zich in een winkelpand vestigen en werpt een subsidie om bedrijven te stimuleren zich te verplaatsen vruchten af.

Nieuwe ondernemers

Tot september van dit jaar zijn er 14 nieuwe ondernemers bijgekomen in Winschoten.

