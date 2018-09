Deel dit artikel:













Burgemeester Delfzijl sluit woning vanwege hennepkwekerij Hennep (Foto: Flickr/Martius (Creative Commons))

Op last van burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is een woning gesloten aan de Molenweg in Godlinze.

Dat is gebeurd nadat er in het huis een hennepkwekerij met meer dan 1200 wietplanten werd ontdekt. Leefbaarheid De burgemeester heeft opgetreden om de leefbaarheid in het dorp en het veiligheidsgevoel van de inwoners te waarborgen. De sluiting geldt voor een periode van drie maanden.