Hardleerse Stadjer moet naar veelplegerskliniek

Een 51-jarige verslaafde Stadjer moet twee jaar lang naar een inrichting voor veelplegers. De rechtbank gaat hierin mee met de eis van de officier van justitie. De man hield zich niet aan de voorwaarden die aan hem waren opgelegd.

De veelplegerswaarschuwing was hem in maart opgelegd omdat hij in de Groninger binnenstad vernielingen had gepleegd en agenten beledigde.

Bekende

De reclassering krijgt al langer geen grip op de man die voornamelijk op straat leeft en contact met hulpverleners uit de weg gaat. De man is sinds 2003 een bekende in hulpverlenersland en doorliep diverse verslavingstrajecten, allemaal zonder succes.

