Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verstekelingen in vrachtwagen zijn naar Ter Apel gebracht Het azc in Ter Apel (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Twaalf verstekelingen die vrijdag in Rotterdam in een vrachtwagen werden ontdekt, zijn overgebracht naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

In totaal zaten zestien mannen en twee vrouwen in containers op een Roemeense vrachtwagen die chocola vervoerde. De chauffeur wist niet dat hij de mensen vervoerde. Hij is vrijgelaten. Vier vluchtelingen hadden al asiel aangevraagd in Zwitserland en Duitsland. Die zijn teruggestuurd. Twee anderen wilden geen asiel en zijn vrijgelaten. 112 gebeld De verstekelingen werden ontdekt nadat een van hen 112 had gebeld vanuit een container omdat een van de vluchtelingen onwel was geworden. Met peilingen via de zendmasten van de telefoon kon de politie achter de verblijfplaats komen.