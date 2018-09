Wil je een Swapfiets? Dan moet je even wachten

Iemand die op korte termijn een Swapfiets wil, moet even geduld hebben. Het bedrijf dat een abonnement op de fiets aanbiedt kampt met een wachttijd. Reden: de toegenomen vraag na de KEI-week die midden augustus plaatsvond.

'We wisten dat het druk zou worden en daar hebben we ook op geanticipeerd', zegt regiomanager Dennis Zwaferink. Desondanks zijn de Swapfietsen - herkenbaar aan de blauwe voorband - momenteel schaars. Niet alleen in Groningen, maar ook in steden als Delft en Amsterdam.

Volgens directeur Steven Uitentuis is het deels 'een strategische keuze'. 'Bestaande klanten hebben bij ons voorrang op nieuwe. Iemand die al klant is, heeft soms een nieuwe nodig. Bijvoorbeeld als de oude stuk is.'

Bestelling

'Het liefst hebben we natuurlijk voldoende fietsen op voorraad, maar ik heb liever dit dan een uitpuilende loods', zegt Zwaferink. 'We hebben op dit moment extra fietsen besteld, waarvan de eerste exemplaren deze week arriveren. Over twee weken zullen de wachtlijsten in Groningen grotendeels verdwenen zijn.'

8000 fietsen in Stad

Swapfiets heeft in de stad Groningen zo'n achtduizend fietsen rondrijden. 'We zijn in achttien steden actief; we richten ons niet alleen op de studentensteden', vertelt Uitentuis.

Wie een abonnement op een fiets neemt bij het bedrijf, betaalt maandelijks een vast bedrag. Studenten krijgen korting. Heb je een lekke band? Dan komt er een fietsenmaker om hem voor je te plakken. En als de fiets stuk is, wordt deze gerepareerd of krijg je een nieuwe.

Roofgoed?

Wie op een willekeurige uitgaansavond door het centrum van de stad Groningen loopt kan er niet omheen: op elke straathoek staan de Swapfietsen gestald. Je zou zeggen: dat trekt ook fietsendieven aan.

Maar volgens Uitentuis valt dat mee. 'Landelijk pakken we in samenwerking met de politie wekelijks wel ergens een fietsendief. Maar onze fietsen zijn niet te koop, net als ov-fietsen bijvoorbeeld. Dat is een voordeel; als je ergens een Swapfiets te koop aangeboden ziet, kan het niet anders dan dat het een gestolen exemplaar is.'

