Waar wonen de miljonairs in de provincie?

Altijd al willen weten hoeveel miljonairs er in de provincie Groningen wonen? Over 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hier dinsdag cijfers gepubliceerd. Haren voert de Groningse lijst aan, gevolgd door De Marne en Eemsmond.

Het CBS berekende het aantal huishoudens van twee jaar terug met een vermogen van 1 miljoen euro of meer, waarbij de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld niet zijn meegeteld.

Haren koploper

Niet geheel verrassend telt de gemeente Haren dus het hoogste percentage miljonairs in de provincie. 3,7 procent van de huishoudens had in 2016 een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Het gaat dan om ruim 300 huishoudens.

Haren is gezakt van de 21e naar de 25e plek op de lijst van gemeenten met het hoogste percentage miljonairshuishoudens. Op plek één staat de gemeente Laren in Noord-Holland. 10,9 procent van het aantal huishoudens was daar in 2016 een miljonairshuishouden.

Stad stijgt

In de stad Groningen wonen procentueel gezien de minste miljonairs. Slechts 0,5 procent van het aantal huishoudens heeft een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. Stad ziet zichzelf procentueel gezien terug op plek 369. Dat is wel een stijging van zes plekken ten opzichte van vorig jaar. Omdat Groningen meer inwoners telt gaat het feitelijk om meer huishoudens dan in Haren, namelijk ruim 600.

Pekela

Pekela telt het minste aantal miljonairshuishoudens, nog geen veertig. Dat is 0,7 procent van het totaal aantal huishoudens. Op de landelijke ranglijst is Pekela met negen plekken gedaald naar plek 357.

Miljonairs op kaart

Klik in het onderstaande kaartje op jouw gemeente voor het percentage huishoudens met meer dan 1 miljoen euro aan vermogen.

Artikel gaat verder onder de kaart



Plek op landelijke ranglijst

In de tabel hieronder staat per gemeente de plek op de landelijke ranglijst, inclusief het aantal plekken dat de gemeente is gestegen of gedaald ten opzichte van 2015.

Het artikel gaat verder onder deze tabel.

Gemeente Plek op ranglijst Gestegen / gedaald Haren 25 -4 De Marne 67 -4 Eemsmond 90 -14 Loppersum 94 -9 Zuidhorn 103 7 Winsum 166 -15 Ten Boer 189 47 Westerwolde 207 -19 Bedum 220 15 Marum 221 -4 Grootegast 240 16 Oldambt 274 0 Leek 275 11 Midden-Groningen 287 -32 Delfzijl 299 -14 Stadskanaal 300 -2 Appingedam 333 2 Veendam 334 21 Pekela 357 -9 Groningen 369 6

Landelijk

Volgens het CBS telt heel Nederland sinds 2006 het hoogste aantal miljonairs. Het gaat dan om zo'n 112 duizend huishoudens. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, vertelt er in dit filmpje meer over.