School in Beijum moedeloos na jaren van vandalisme

Bekladde ramen, vernielde bankjes en speeltoestellen, beschadigde daken... Al vijf jaar is het schering en inslag bij de Dom Helder Camaraschool in Beijum.

Het vandalisme loopt inmiddels zo de spuigaten uit dat directrice Joyce Mollema radeloos begint te worden. Want zelfs nu nagenoeg het hele plein leeg is, slaan de raddraaiers nog toe.

'Toch weer een zooi'

'We vragen ons af wat we er nog aan kunnen doen. We hebben een goede samenwerking met de politie en de gemeente, maar op de een of andere manier is de uitvoering van de plannen best lastig. Is er toch weer jeugd die er in het weekend een zooi van maakt door te barbecueën in de zandbak.'

Mollema spreekt over 'jeugdige' daders, maar zegt niet precies te weten wie het vandalisme op zijn geweten heeft. 'Wel hebben we een groep van 13- tot 16-jarigen in beeld.'

Cameratoezicht helpt niet

Met het ophangen van camera's werd geprobeerd de daders een gezicht te geven. Dat bleek in de praktijk moeilijker dan gedacht. Bovendien gingen de vernielingen ondanks die maatregel gewoon door.

'Het ligt er maar net aan waar ze rondhangen. Zeker 's avonds, als het donker is, zijn onze camera's niet zo geweldig. Bovendien zitten we ook nog met stuk privacy. Dat maakt het ingewikkeld.'



Misschien moeten we juist omdenken en de vandalen betrekken bij de plannen voor het nieuwe schoolplein Joyce Mollema - Schooldirecteur

De school zou natuurlijk kunnen besluiten om het hele schoolplein vol te zetten met hufterproof-speeltoestellen. Dat zou vandalen de wind uit de zeilen nemen. Maar daar voelt Mollema niets voor.



'Dat willen we helemaal niet. Het past niet bij de visie van onze school. We zouden graag een schoolpein ontwikkelen dat gericht is op natuurlijk spelen. Maar dat bevreest ons ook wel. Zoiets kost kapitalen, en wie zegt me dat dat ook niet gesloopt wordt. Misschien moeten we juist omdenken en de vandalen betrekken bij de plannen voor het nieuwe schoolplein.'