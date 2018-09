Zorgbelang wil Refaja ziekenhuis onderbrengen bij OZG

Een scenario waarbij het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal wordt ontvlochten van de Treant Groep en wordt ondergebracht bij de Ommelander Ziekenhuis Groep. Die optie staat in een open brief van Zorgbelang Groningen en Drenthe aan de Raad van Toezicht van Treant.

Zorgebelang maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen bij de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen die vallen onder de Treant Groep. In Stadskanaal en ook in Hoogeveen verdwijnt een deel van de voorzieningen.

In Stadskanaal gaan er verontruste geluiden op dat het Refaja helemaal zal verdwijnen.

Gerommel in de leiding

Ook is er voortdurend gerommel in de leiding van de Treant Groep. Onlangs is topvrouw Carla van de Wiel overgestapt naar een ander ziekenhuis. Zorgbelang doet een oproep aan de Raad van Toezicht om de belangen van de inwoners van het gebied centraal te stellen.

Binding met de regio

Een nieuwe topman of topvrouw zou daarom volgens Zorgbelang binding met de regio moeten hebben.

Zorgbelang in Groninen en Drenthe behartigen de belangen voor patiënten, cliënten, mantelzorgers en familieleden in de twee noordelijke provincies.

