Verslaafde bessendief moet twee jaar de veelplegerskliniek in

Een 46-jarige Groninger moet zich twee jaar laten opnemen in een kliniek voor veelplegers. Hij pleegde in vijf jaar tijd twintig misdrijven en werd liefst dertien keer veroordeeld.

In juni griste hij doosjes bessen van een kraam op de Vismarkt, en bekende deze diefstal ook toen hij werd opgepakt.

Zorgen

Het Openbaar Ministerie maakte zich al langer zorgen om de man. Ook de rechtbank vindt dat het zo met de hardnekkige dief niet langer kan doorgaan. Ondanks het advies van de reclassering om aan de man een voorwaardelijke straf op te leggen, besloot de rechter mee te gaan in de eis van de officier.

Honger

De man lijkt hardleers. Hij pleegde diverse diefstallen in Groningen, Delfzijl en Amsterdam, veelal onder invloed van drugs. Zo zat hij daarvoor tussen begin 2015 en eind 2017 regelmatig in de cel. De rode bessen had hij gestolen omdat hij honger had, zei hij twee weken geleden tegen de rechters.

