Taakstraf voor man die vrouw de benen brak

Een 26-jarige Veendammer moet een taakstraf van 25 uur uitvoeren voor het veroorzaken van een ongeval in Veendam waarbij een vrouw twee benen brak.

Met krap een maand zijn rijbewijs op zak vloog de man in december in de Parkstad uit de bocht aan de F.J. de Zeestraat, toen hij vanaf De Brink de straat in wilde rijden.

Auto tegen bus

Hij verloor de macht over het stuur en knalde met zijn auto tegen een bus, waar op dat moment ook een vrouw stond. Zij brak door de aanrijding haar beide benen.

Geen drank

De auto van de Veendammer bleek technisch in orde, en ook had de man geen drank genuttigd. Hij mag zijn rijbewijs houden.

Lees ook:

- Veroorzaker verkeersongeluk Veendam had net een maand zijn rijbewijs