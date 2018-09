Licentie of niet, deze hardloopster volbracht een wonder

Zonder training honderd kilometer hardlopen, Hinke Schokker deed het. En dat in 8 uur en 34 seconden; een wereldprestatie!

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Prestatie van jewelste

Ze loopt tot aan tachtig kilometer zelfs onder het Nederlands record. Op de streep is ook een Nederlandse titel te verdienen. Die krijgt hardloopster Hinke Schokker echter niet omdat ze geen wedstrijdlicentie heeft.



2) Verbazing alom



'Bij zo'n prestatie kon ik de volgende dag niet lopen...', zegt Edward de Ruiter, de bekendste ultraloper die onze provincie gekend heeft. Hij is verbaasd over Schokkers prestatie.



3) Beweeg je slim

Joggen terwijl je rekent of springen tijdens de taalles. Op die manier komen basisscholieren aan meer beweging. In onze provincie gebeurt dit al dankzij een lesmethode van Groningse onderzoekers. Hier een voorproefje...



4) Fit en Vaardig

Vandaag werd sporten tijdens leren in een rapport geadviseerd aan het kabinet. Hoog tijd, vindt bewegingswetenschapper Marck de Greeff aan de RUG. 'Stilzitten is slecht voor je hersenen', zegt hij.



5) Suikerbieten rooien

Hij was even uitgesteld door de droogte, maar morgen gaat-ie echt van start: de bietencampagne van SuikerUnie. Verslaggever Ronald Niemeijer wilde best een handje helpen bij het rooien van de eerste bieten.