Delfzijlster woningmarkt trekt aan: 'Zo hard heb ik niet eerder meegemaakt'

Dat de woningmarkt in de stad Groningen oververhit raakt, wisten we al een tijdje. Maar het lijkt nu ook over te slaan op de regio. Het wordt steeds lastiger om een woning te krijgen, ook in een krimpgemeente als Delfzijl.

'Het afgelopen jaar is het aanbod hier gehalveerd', vertelt makelaar Jan Koolhof in de havenstad. 'Er zijn soms wel 25 kijkers. Woningen zijn binnen een paar dagen weg.'

Uniek

Uit cijfers van NVM blijkt dat er nu zo'n tweehonderd woningen te koop staan in de regio Delfzijl. Daar is geen enkele nieuwbouw bij.

Koolhof heeft inmiddels dertig jaar lang ervaring met de huizenmarkt in Noordoost-Groningen, en noemt de huidige situatie uniek: 'Je ziet dat de vraag naar koopwoningen ook hier steeds hoger wordt. Daardoor is het zeker voor starters lastiger om een betaalbare woning te vinden. Dit had ik anderhalf jaar geleden niet durven te voorspellen.'

In dorp blijven wonen

Eén van de huizenzoekers die daar de dupe van is, is de 24-jarige Arnoud Hamminga uit Wagenborgen. Hij woont met zijn vriendin in een huurwoning, en wilde graag in zijn dorp blijven wonen. Dat lukte niet.

'In het afgelopen halfjaar was hier één woning die ons aansprak. Er was veel animo voor, dus op den duur moesten we via mail een eindbod doen. Uiteindelijk werd een koper uitgekozen, wij niet. Daarna zijn er geen huizen meer voor ons bij gekomen.'

Weer terug

Inmiddels heeft het stel een woning kunnen vinden in buurgemeente Oldambt. Eind deze maand verhuizen ze naar Scheemda, waar ze desondanks naar uitkijken: 'We hadden natuurlijk liever in Wagenborgen willen blijven, maar hier zijn we ook hartstikke blij mee. Ooit komen we weer terug.'

Raadslid Martijn Meijer van Fractie 2014 heeft vragen gesteld over de krapte van de woningmarkt in zijn gemeente, met name in dorpen zoals Spijk en Wagenborgen, waar nog de nodige faciliteiten zijn. 'Ik probeer toch druk op de ketel te zetten, om als gemeente nieuwbouw mogelijk te maken voor starters.'

