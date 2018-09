Vertrekkend hoogste baas RUG wil aan de slag in Canada

Sibrand Poppema, de vertrekkende bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), wil aan de slag als university president bij een onderwijsinstelling in Canada.

Dat is te lezen in een afscheidsinterview dat een magazine voor managers binnen de RUG heeft gehouden met Poppema. 'Ik heb nog geen uitslag, nee. Maar ik zou dat ontzettend leuk vinden', zegt Poppema. Het magazine is maandag gepubliceerd.

Vooruitstrevender mentaliteit

Poppema heeft eerder acht jaar in Canada gewerkt op verschillende universiteiten. In het gesprek zegt hij dat de mentaliteit in het land 'vooruitstrevender is dan hier'.

'Nieuwe dingen doen, risico's nemen: in Noord-Amerika staan ze daar meer voor open dan in Europa'. Hij zegt die bestuurdersstijl niet te hebben losgelaten, toen hij in 1995 begon bij de RUG.

Yantai

Poppema zegt dat hij het 'ontzettend jammer' vindt dat de campus in Yantai in China niet doorgaat. Hij ziet het als een gemiste kans voor de internationale ambities van de universiteit.

Hij redeneert dat als het op die manier niet kan, je op zoek moet gaan naar andere manieren die misschien beter zijn dan de oorspronkelijke route.

Poppema stopt eind september als hoogste baas van de RUG. Hij heeft er dan tien jaar op zitten als voorzitter van het College van Bestuur. Jouke de Vries volgt hem op 1 oktober op.

