Medewerkster winkel bedreigd met mes: 'De overvaller stond te trillen op zijn benen'

'Daar stond hij met zijn mes voor mijn toonbank. Hij was heel nerveus. Hij moest vijftig euro hebben. Ik denk dat hij niet wist hoe hij er anders aan moest komen.'

Dat zegt een medewerkster van biologische winkel De Ingen aan de Meeuwerderweg in Stad die maandag aan het eind van de middag is overvallen. 'Hij kwam aanzetten met een mes, met een lemmet dat iets groter was dan een zakmes, maar niet heel veel voorstelde', vertelt ze.

Trillen op zijn benen

'Hij stond echt te trillen op zijn benen. Maar hij wist niet echt wat hij met de situatie aan moest. Hij stond er gewoon maar, met het mes nog best ver van mij vandaan.'

Acht jaar geleden was het ook raak bij de winkel. 'Mijn dochter was toen aan het werk. Die overvaller was toen veel agressiever, en heeft de hele kassa meegekregen.'

Kaasmes

'Sindsdien heb ik altijd een kaasmes op de toonbank liggen, op dezelfde plek.' Het mes is ongeveer veertig centimeter groot.

'Ik hoef niet eens te kijken waar die ligt', zegt ze, ogenschijnlijk niet onder de indruk van de overval. Na de overval achtervolgde ze de dader nog even een straat in, met het kaasmes in haar handen. 'Ik heb ook duidelijk zijn signalement opgenomen voor de recherche.'

Toch doet het haar wel wat: 'Dit blijft nog wel even door mijn hoofd malen'.

Bij de overval is niets buitgemaakt. De medewerkster en andere personeelsleden zijn ongedeerd.

Lees ook:

- Gewapende overval op winkel in Stad