'Problemen met leerlingenvervoer door nieuwe privacywet' (update)

Een valse start voor veel leerlingen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer in onze provincie. Hoewel de eerste week na de vakantie altijd veel problemen kent, waren het er dit jaar meer dan normaal.

Dat zegt directeur Jan Bos van Publiek Vervoer Groningen Drenthe, de overheidsinstelling die over het leerlingenvervoer gaat.

Twee keer niet opgehaald

De zoon van Jur Schuur reist elke dag van Ter Apelkanaal naar Hoogeveen. Hij is daarvoor afhankelijk van Connexxion, dat het leerlingenvervoer voor hem uitvoert. 'De afgelopen week is hij twee keer niet opgehaald. Zo ook de eerste schooldag.'

Schuur belde met de taxivervoerder, en het busje zou onderweg zijn. 'Maar hij kwam niet. En het mooiste is: 's middags stond er wel een auto bij school om hem op te halen. Terwijl hij er nooit naartoe is gebracht.'

Drie redenen

Volgens directeur Bos van Publiek Vervoer zijn er drie redenen voor de problemen met het leerlingenvervoer. Twee zijn er ieder jaar: zo wijzigen schoolroosters op het laatste moment, en vallen routes soms langer uit dan gedacht.

Privacywet

Een andere reden is nieuw: vanaf dit schooljaar rijden er nieuwe vervoerders op sommige lijnen. En volgens Bos mogen die vervoerders wegens de privacywet niet de gegevens gebruiken die bij de vorige vervoerder bekend waren. 'En dus moeten gegevens van 5.500 leerlingen in heel Groningen en Drenthe opnieuw worden ingevoerd.'

Bos baalt van de gevolgen van de wet. 'Ik vind het heel vervelend. Op zich is het goed dat die wet er is, maar misschien schieten we soms ook wel wat door. Al kan ik dat voor deze zaak niet goed beoordelen. Maar we hebben er wel veel last van.'

'Wat een flauwekul'

Privacyspecialisten spreken de reden die Bos aandraagt resoluut tegen. Jeroen Terstegge van PrivaSense stelt dat het bij wet geregeld is dat cliëntgegevens bij wisseling van de ene naar de andere aanbieder mogen worden overgedragen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zelf stelt dat de AVG het vervoer van deze leerlingen niet in de weg hoeft te staan.

Planning begint in zomervakantie

Op de vraag of Bos niet eerder had kunnen beginnen met het maken van de planningen, antwoordt hij dat de vervoerbedrijven daar in de zomervakantie mee beginnen. 'Dan hebben de scholen de roosters doorgegeven. Maar je ziet dat er, op het moment dat je gaat plannen, dingen anders gaan dan verwacht. Zoals routes en schooltijden die anders uitpakken.'

Valse start

Op dit moment moet het leerlingenvervoer volgens Bos goed gaan. 'En komende week gaan we met de vervoerders om tafel om te evalueren. Want volgend jaar moet het gewoon beter.'

Update 10:17 uur: Weerwoord privacyspecialist en de Autoriteit Persoonsgegevens toegevoegd. Zij spreken de AVG als reden voor problemen met het leerlingenvervoer tegen.

Lees ook:

- Scholen worstelen met de privacywet: 'Soms zijn ze té rigoureus'