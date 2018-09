Deel dit artikel:













Supersnel internetten via de tv-kabel? Het kan mogelijk in 2020 (Foto: RTV Noord)

Binnen twee jaar is mogelijk een glasvezelkabel overbodig om snel te kunnen internetten. VodafoneZiggo is in Utrecht bezig met een proef waarbij via de tv-kabel supersnel internet wordt aangeboden.

Dat zou voor onze provincie ook een uitkomst zijn omdat glasvezelkabel op veel plekken nog lang niet in de grond ligt. 'In 2020 in heel Nederland' 'We hebben de ambitie gesteld om in 2020 heel Nederland overgeschakeld te hebben', zegt woordvoerder Richard Mes van VodafoneZiggo over het snelle internet via de tv-kabel, het zogenaamde gigabit-netwerk. Andere apparatuur Dat heeft overigens wel de nodige gevolgen voor de apparatuur waarvan gebruik wordt gemaakt. 'De huidige modems en de huidige routers kunnen deze technologie nog niet aan. Dus er moet nieuwe apparatuur richting de klanten', zegt Mes. Kosten? Wat dat gaat kosten in nog niet bekend. Of met de toegenomen snelheid ook de abonnementsprijs stijgt, kan Mes nog niet zeggen. Lees ook: - Buitengebied Veendam krijgt snel internet door aanleg glasvezel