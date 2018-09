Vrees voor hardere acties tegen windmolens: 'Ik hoor dat de fik erin gaat'

Jan Nieboer van actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën verbaast zich niet over het rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die maakt zich zorgen over extremisme en radicalisering bij tegenstanders van windparken.

Het zou Nieboer niet verbazen als de bom barst als de windmolens komen, schrijft RTV Drenthe.

'Het zijn nu nog papieren uitingen, maar ik ken meerdere mensen die zeggen: 'Als ze niet om ons willen denken, dan gaan ze eraan'. Ik heb gehoord dat er mensen zijn die al handgranaten en andere explosieven hebben gekocht.'

Vrees voor escalatie

In de Veenkoloniën is al jaren ruzie tussen voor- en tegenstanders van de windparken. Tegenstanders zijn bang voor 'permanente verpesting van het landschap en geluidsoverlast die dag en nacht aanhoudt'. Nieboer vreest net als de NCTV voor escalatie in de Veenkoloniën.

'Ik keur het niet goed en probeer mensen altijd te overtuigen van de democratische manier, maar zij zeggen dan dat wat wij doen toch niets opschiet. Ik snap wel dat mensen in hun wanhoop naar dit soort middelen grijpen', zegt Nieboer. 'Ze voelen zich net opgejaagd wild.'

'De fik erin'

Nieboer verwacht bij het plaatsen van windmolens extremere acties, zoals in Frankrijk. In de departementen Drôme en Ain in het zuidoosten van Frankrijk werden afgelopen maand nog windmolens in brand gestoken door activisten.

'Mochten die windmolens er komen, dan heb ik al meerdere keren gehoord dat 'de fik erin gaat'. Men accepteert het hier gewoon niet', zegt Nieboer.

Vóór groene energie

De lokale bevolking is volgens Nieboer helemaal niet tegen groene energie, maar inwoners willen inspraak in de manier waarop die wordt opgewekt in hun leefomgeving. Volgens Nieboer voelen velen zich niet gehoord door de overheid.

'Zonnepanelen worden hier omarmd, we zouden zelfs windboeren helpen die willen overgaan naar een zonnepark. Het probleem is gewoon dat we er hier niets over te zeggen hebben. Je moet gewoon je grote mond houden.'

Dat de onvrede over de windmolens onder een relatief kleine groep zou heersen, weerlegt Nieboer.

'Mensen hebben hier niet altijd het hart op de tong, zoals in het Westen. Ze zijn hier wat ingetogener, maar dat betekent niet dat hier andere gevoelens heersen. De wrok zit hier heel, heel erg diep.'

Lees ook:

- Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid: 'Extremisme bij verzet tegen windmolens neemt toe'