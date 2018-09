Rondje Groningen: Pauw bezoekt stadstuin

Hazelnoten, een snufje FC-historie en een aanlooppauw. Je gelooft het niet, maar dit en nóg meer vandaag in Rondje Groningen.

1) Hoe groen is Groningen?

De Geodienst van de RUG ontwierp een groenkaart van de stad Groningen. 'Voor aan de muur.'



2) Het is herfst

De herfst is officieel begonnen. De eikels en kastanjes vallen van de boom. Maar ook deze noot...



3) Rust en ruimte...

Wat is onze provincie toch mooi!



4) Zakelijke ontbijtclub

Dinsdagochtend werd-ie onthuld: het geheel verbouwde Ronald McDonald Huis Groningen. Mensen uit het zakelijke netwerkwereldje in Groningen kunnen vermoedelijk heel wat notoire netwerkkoppen tellen op onderstaande foto.



5) Stress op de universiteit aanpakken? 'Dat moet anders'

De Ukrant heeft een nieuwe columniste, en die trapt meteen stevig af. Hoe nuttig is het verplicht aantal te halen studiepunten voor eerstejaars van 60 terug te schroeven naar 40? 'Het mag best de norm zijn om al je studiepunten in één keer te halen.' En: 'De opleidingen zelf zijn een recept voor stress.'



6) Wat ruik ik toch?

Ah! Dankje, Bram.



7) Hup Lodewijks

Eentje uit de oude doos met foto's van vroegâh.



8) Kattenfoto's, altijd goed

Wat moet je in vredesnaam voor foto plaatsen bij een bericht over inschrijving voor webklassen, vroegen ze zich bij de RUG Scholierenacademie af...



9) Goedemorgen, Delfzijl!

We sluiten af met een mooi kiekje. Deze keer de haven de Delfzijl.



