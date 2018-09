7-jarige Thijmen zamelt geld in na brand bij voetbalclub

Thijmen zag de brand en besloot in actie te komen (Foto: Thijmen Nieborg/Facebook (bewerkt))

Toen hij het materiaalhok van zijn voetbalclub FVV Foxhol in vlammen op zag gaan, bedacht de 7-jarige Thijmen Nieborg zich geen moment. Het jonge voetballertje ging direct langs de deuren om geld in te zamelen.

'Ik doe allemaal klusjes en vraag mensen of ze nog lege flessen of een beetje geld hebben. Want alle kleine beetjes helpen', vertelt de kleine weldoener, die als keeper onder de lat staat bij FVV.

'Kom allemaal langs'

Hoewel zijn actie dus nog maar net begonnen is, staat Thijmens teller al op 109 euro. 'En vandaag ga ik weer verder', belooft hij. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor zijn club, roept Thijmen iedereen op dinsdagavond tussen zes en zeven langs te komen bij FVV Foxhol.



Vuur snel onder controle

De brand in het materiaalhok van FVV ontstond maandag rond het middaguur. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de inhoud van het gebouw verloren ging.

