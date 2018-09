Ook oud-medewerkers NAM en CVW weer betrokken bij schadeafwikkeling

Niet alleen schade-experts die eerder extern werden ingehuurd door de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) worden weer betrokken bij de schadeafwikkeling. Hetzelfde geldt ook voor taxateurs, die tot voor kort nog op de loonlijst stonden bij het gasconcern en het voormalig schadebedrijf.

De Commissie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen (TCMG) maakte recent bekend toch in zee te gaan met experts die eerder door de NAM en CVW zijn ingezet. Dat druist in tegen de belofte van de commissie dat dit niet zou gebeuren.

De commissie is overstag gegaan omdat er te weinig onafhankelijke schade-experts blijken te zijn. Met als gevolg dat het tempo bij het afwikkelen van schade nu veel te laag is.

Nieuw bedrijf ingeschakeld

De commissie is daarom vorige week een pilot gestart met het nieuwe bedrijf 10BE. Dat bestaat uit tien expertisebureaus, die eerder volop actief waren voor de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). In opdracht van de commissie is 10BE gestart met het beoordelen van 250 schades bij woningcorporatie Lefier. Als dat slaagt, worden de experts van de tien bedrijven breder ingezet.

Het nieuwe bedrijf is al in maart dit jaar opgericht door Jonkman Expertise in het Friese Ureterp. Job Jonkman van dit bedrijf is ook de directeur van 10BE, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK).

Actief in aardbevingsgebied

Jonkman zelf is de afgelopen jaren regelmatig als schade-expert actief geweest voor de NAM en het Centrum Veilig Wonen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat geldt ook voor medewerkers van de negen andere bedrijven die 10BE vormen.

Daarbij gaat het naast Jonkman Expertise om Octa, Bureau Bevingschade, Archipunt, Expertise Bureau Noord, BBC, KPMS, Bouwadvies Van Maaren, Adviesbureau Van der Plas en Adviesbureau Smeets.



Verslaggever Goos de Boer

Bij zeker drie van die bedrijven werken experts, die tot voor kort op de loonlijst van de NAM en/of het Centrum Veilig Wonen stonden. Dat blijkt onder meer uit hun profielen op LinkedIn.

Zo heeft 10BE-directeur Jonkman zelf sinds juli dit jaar een expert in dienst, die tot voor kort bij het CVW werkte als 'arbiter begeleider', 'casemanager' en 'schade-expert'.

Huisadviseur van de NAM

Op de lijst medewerkers van het Expertise Bureau Noord in Eelde komen we een expert tegen, die vanaf 1 september als functie 'werkvoorbereider schademeldingen bij TMCG' heeft. Tot juli dit jaar werkte hij nog als 'bouwkundige/schadebemiddelaar' bij de NAM in Assen. Daarvoor was hij als 'bewonersbegeleider schades' bij het Centrum Veilig Wonen.

Eerder werkte hij als 'schade taxateur gebouwen' bij adviesbureau Arcadis, dat wordt gezien als huisadviseur van de NAM. Ook is Arcadis een van de twee aandeelhouders van het Centrum Veilig Wonen.

Meerdere petten op

Een andere schade-expert is betrokken bij Adviesbureau Smeets. Tussendoor is hij 'casemanager' bij de NAM, 'teamleider schade-expertise' bij het CVW en had hij eerder dezelfde functie bij Arcadis. Bij het bureau in Meppel werkt ook iemand die ruim drie jaar 'kostendeskundige' bij het CVW was.

'Experts voldoen aan richtlijnen'

Directeur Jonkman van 10BE laat weten niet op de genoemde feiten te reageren. Hij wijst er wel op dat alle experts die nu door de commissie worden ingezet 'voldoen aan de richtlijnen van de TCMG'.

Woordvoerder TCMG

Een woordvoerder van de commissie benadrukt dat de experts 'aan strenge eisen moeten voldoen'. Ook hoeven gedupeerden niet te vrezen dat ze dezelfde schade-experts over de vloer krijgen als onder het oude regime van de NAM en het CVW.

'Schademelders krijgen vooraf de kans te reageren op een voorgestelde deskundige. Dat kan ertoe leiden dat er een andere expert wordt aangewezen.'

Regels versoepeld

Omdat er nog steeds niet genoeg onafhankelijke experts zijn te vinden, is eind augustus al het zogenoemde toetsingskader aangepast. Eerder mochten experts die worden ingezet door de commissie de afgelopen drie jaar geen schades hebben beoordeeld in opdracht van de NAM of CVW. Dat is teruggebracht tot één jaar.

Toezicht

Een en ander betekent dat de recent overgestapte oud-medewerkers van de NAM en CVW niet mogen worden ingezet door 10BE bij de beoordeling van schade.

'Ze mogen geen schadedossiers behandelen als ze korter dan een jaar geleden nog actief waren voor de NAM en het CVW. Daar zien wij streng op toe.'

De namen van de genoemde schade-experts zijn bij de redactie bekend.



