Groningse kinderfeestjes zijn het kleinst van Nederland. Gemiddeld worden 6,8 kinderen per feestje uitgenodigd, ongeveer de helft van koploper Noord-Brabant.

Dat meldt de website Kaartje2Go.nl, naar eigen zeggen op basis van 150.000 bestellingen van uitnodigingskaartjes voor verjaardagsfeestjes in Nederland afgelopen jaar. De site telde hoeveel kaartjes mensen in één keer bestellen. Elke plaats waar meer dan 100 bestellingen zijn gedaan, is meegenomen in het onderzoek.

Grote verschillen

Volgens de website loopt het gemiddelde aantal uitgenodigde kinderen bij feestjes iets terug. Ten opzichte van 2016 wordt er nu één kaart minder besteld: 12 in plaats van 13. Voor meisjesfeestjes wordt één kaart meer besteld dan voor jongensfeestjes.

Het Drentse Hoogeveen staat in de top 5 van plaatsen waar de meeste verjaardagskaartjes in één keer worden gekocht: 19,6 stuks. In Assen is het aantal juist het laagst van Nederland, met 5,6 kaartjes in één bestelling.

WhatsApp grootste concurrent

Volgens de kaartjes-verstuursite wordt tweederde van de gekochte kaartjes zelf door kinderen (of hun ouders) uitgedeeld, en wordt één derde op de post gedaan. Maar WhatsApp dan? Mark van Kasteren van de site: 'Ja, dat is de grootste concurrent. Maar kinderen hebben niet altijd mobiele telefoons. Voor kinderfeestjes wordt nog altijd veel met kaartjes gedaan.'

Hij vult aan: 'Theoretisch gezien zou het kunnen dat mensen uit Noord-Brabant of Hoogeveen meer kaartjes bestellen voor meerdere verjaardagen vooruit, en dat Groningers dat niet doen. Maar ik denk niet dat het zo werkt.'