OM eist jaar cel voor Kolhammer in omvangrijke oplichtingszaak

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 41-jarige Engin C. uit Kolham voor zijn rol in een oplichtingszaak een jaar cel geeist. De man was in 2015 en 2016 volgens Justitie de rechterhand van de hoofdverdachte Mustafa O.

In deze zaak zijn volgens het OM tientallen ondernemers zijn opgelicht. De mannen benaderden, die als medewerkers van de rechtbank of een gerechtsdeurwaarder. Er zou een aanzienlijk bedrag openstaan en de ondernemer kon een beslaglegging voorkomen door een bedrag te storten.

Katvangers

Beide mannen verschenen niet op zitting. C. is bij zijn zieke moeder in Turkije, zei zijn advocaat Heiko Eckert. O. kwam eind 2016 op vrije voeten en verdween. Zijn advocaat Arout Schadd weet niet waar de man uithangt. Volgens de officier werkten C. en O. met katvangers. Dit zijn mensen die tegen een betaling hun bankrekening beschikbaar stelden, waarop de ondernemers het geld stortten. De katvangers moesten het geld pinnen en dat afstaan aan O. en C. De Kolhammer ronselde de katvangers, zei de officier.

Zes ton

Doordat camera's bij de banken de pintransacties vastlegden, kwamen de agenten bij de katvangers uit. Via de telefoons en de verklaringen van de katvangers kwamen O. en C. in beeld. De officier sprak van een geoliede machine. Voordat zij de ondernemers belden, struinden zij het internet af naar bedrijfsgegevens. Die werden gebruikt om het verhaal geloofwaardiger te maken. Volgens de officier werd op die manier zo'n zes ton buit gemaakt.

Dodelijke schietpartij

C. hangt niet alleen een nieuwe celstraf van een jaar boven het hoofd. De man werd in februari 2008 door het Hof voor doodslag veroordeeld tot twaalf jaar cel. De Kolhammer schoot in 2005 in de rosse buurt in Groningen een Soedanese automonteur dood. Van die straf heeft C. tweederde uitgezeten en kwam hij eind 2013 op voorwaarden vrij.

De officier vindt dat de man zich in de proeftijd schuldig heeft gemaakt aan een nieuw strafbaar feit, de oplichting, en moet hij het resterende deel van bijna vier jaar ook uitzitten.

Woensdag behandelt de rechtbank de zaak van Mustafa O. Dan komen ook de gedupeerde ondernemers aan het woord. Daarna gaat de officier in de zaak van O. eisen en doet de rechtbank 19 oktober uitspraak.