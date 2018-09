Rechtbank Groningen buigt zich over oplichtingszaak (update)

De rechtbank in Groningen behandelt dinsdag een omvangrijke oplichtingszaak, waarbij tientallen ondernemers zijn opgelicht. De 32-jarige Mustafa O. is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in deze zaak de hoofdverdachte.

De man is niet verschenen. Zijn advocaat Arnout Schadd weet niet waar zijn cliënt uithangt.

O. had dinsdag moeten verschijnen, samen met een 41-jarige medeverdachte uit Kolham. Die is volgens het OM de rechterhand van O. Maar ook de stoel van die verdachte is leeg. 'Hij is bij zijn zieke moeder in Turkije', zei zijn advocaat Heiko Eckert. De man uit Kolham wordt verdacht van het oplichten van vier ondernemers. Hij zou hen in totaal ruim 55.000 euro hebben ontfutseld.

Katvangers

De ondernemers werden in 2015 gebeld door een 'medewerker van een justitieel bureau' of een 'gerechtsdeurwaarder'. In keurige woorden werd hen medegedeeld dat er nog een bedrag openstond. Een deel moest worden betaald, om een beslaglegging en een blokkade op bankrekeningnummers te voorkomen. De bedragen werden gestort op rekeningen van katvangers. Dit waren mensen die tegen een vergoeding hun pinpas en –code afgaven.

Gokverslaving

Het geld werd vervolgens door de katvangers van de rekeningen gehaald en aan de hoofdverdachten gegeven. Het hoofd van zo'n katvanger werd door de camera van de bank opgenomen. Via de katvangers kwamen de agenten uit bij Mustafa O. en de man uit Kolham. Op een eerdere niet-inhoudelijk zitting kwam naar voren dat O. een gokverslaving had. Hij werd eind 2016 voorlopig op vrije voeten gesteld. Sindsdien is niets meer van de man vernomen.

Dinsdag spitten de rechters het dossier door. De verdachten ondervragen kan niet, nu die niet zijn verschenen. Woensdag zijn de gedupeerde ondernemers uitgenodigd en zal de officier van justitie een eis formuleren.

Update - Jaar cel geeist tegen medeverdachte

Tegen de 41-jarige man uit Kolham is dinsdag een jaar cel geëist. Tevens wil de officier van Justitie dat de man een nog openstaande straf uit gaat zitten. De man is in 2008 veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens doodslag. Hij is eind 2013 op voorwaarden vrijgelaten, maar de officier pleitte er voor dat hij de resterende vier jaar alsnog uitzit in een cel.

Advocaat

Zijn advocaat, Heiko Eckert, vindt de rol van cliënt dusdanig klein dat een werkstraf volstaat. Ook vindt Eckert dat de man niet het restant van de eerder opgelegde twaalf jaar nog moet uitzitten, omdat de proeftijd al voor een groot deel erop zit. Bovendien vond Eckert dat de beschuldiging waar C. nu voor terecht staat van een heel andere orde is