Iconisch BIM-tankstation wordt kunstplek

Het onlangs gesloten BIM-tankstation aan de Diepenring in de stad Groningen wordt een plek voor kunst, met verschillende exposities.

Het is een tijdelijke invulling, totdat er een nieuwe bestemming wordt bedacht voor het tankstation. Mede op het Let's Gro-evenement in november wordt bedacht wat er met de locatie gaat gebeuren. Ideeën die er al zijn, zijn een terras aan het water of een openluchtzwembad aan de Diepenring.

Steeds andere kunstenaars

Kunstinitiatief Het Resort verzorgt de exposities en culturele evenementen. Elk seizoen moeten er andere jonge kunstenaars ruimte krijgen, ondersteund door andere de gemeente, de Hanzehogeschool, de Minerva kunstacademie en NNT + Club Guy & Roni.

Dudok aan het Diep

De tankstation-locatie heet voor de kunstinvulling 'Dudok aan het Diep', vernoemd naar de architect die het tankstation ontwierp in de jaren vijftig. Het tankstation is het laatst overgebleven ontwerp van Willem Dudok, die 112 soortgelijke gebouwen ontwierp voor Esso. Het monumentale pand wordt om die reden overeind gehouden door de gemeente, ook nu die buiten gebruik is.

