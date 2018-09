Lopend Vuur: Geld maakt niet gelukkig

Er komen in ons land steeds meer miljonairs bij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2016 kwamen er 6000 miljonairshuishoudens bij. Het totaal staat daarmee op 112.000. Nooit eerder lag dat aantal zo hoog.

De groei is met name te danken aan het economisch herstel. Onder de miljonairs zitten veel advocaten, medisch specialisten, melkveehouders en andere ondernemers.

In onze provincie wonen de meeste miljonairs in Haren, maar ook De Marne, Eemsmond en Loppersum gooien hoge ogen.

Is al dat geld goed voor je geluk en welzijn? Ons Lopend Vuur vandaag:

