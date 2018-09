Deze dag: Kerstversiering te koop

Waarom? Dat weten we niet eens precies. Maar het stoort ons als de kerstversiering 'te vroeg' in de schappen ligt. Elk jaar weer is er wel ergens een winkel die de eerste is en daarmee ergernis en verbazing wekt.

Zoals in Hoogezand op deze dag in de geschiedenis, 12 september 2003.

Collega Remy van Mannekes maakte destijds een reportage bij twee Hoogezandster winkels die kerstspullen in alle soorten en maten aanboden. Veel klanten vonden het belachelijk: 'Eerst komt 11 november, Sint Maarten, en dan hebben we Sinterklaas. Ik vind het idioot.'

Een andere mevrouw is al even stellig: 'Veel te vroeg. Nou is er geen plaats voor andere dingen in de winkel. Veel te vroeg.'

De Groningse ergernis over de vroege kerstversiering wordt in andere landen niet gedeeld. In Bremen bestiert Frau Fritz al bijna een kwart eeuw 'weihnachtsträume (Kerstdromen)', een winkeltje dat het hele jaar door kerstversiering verkoopt. In Engeland, misschien wel het land met de grootste kersttraditie, is in vrijwel elk dorp of stad wel een Christmasshop te vinden.

Op internet is er in de grootste kerstwinkel, met als motto 'Waar het elke dag Kerstmis is!', elke week wel een nieuwe trend te vinden, om de ideale sfeer in huis te creëren tijdens de belangrijkste dagen van het jaar.

In Hoogezand kennen ze de bezwaren van sommige Groningers. Toch is de voorraad kerstmannen al eens aangevuld en bedrijfsleider Sandra de Vries constateert dan ook: 'Ze mopperen nu wel, maar morgen kopen ze weer een heleboel.'

Volgens Monique Hogendirk komt het door de slechte economische situatie anno 2003. Mensen hebben weinig te besteden en dus kopen ze niet alle cadeaus tegelijk: 'Als jij meer kinderen en kleinkinderen hebt en weinig geld, moet je dat toch spreiden over een aantal maanden.'

Drie weken geleden kwamen er ineens berichten dat een tuincentrum in de stad bezig zou zijn met de inrichting van een grote kerstafdeling. Het bleek te gaan om de voorbereidingen op een metamorfose die de winkel zal ondergaan, begin oktober. De manager vertelde dat er al drie maanden aan werd getekend en gepland.

Immers, kerst komt niet uit de lucht vallen. Ook dit jaar niet. En binnenkort barst de verkoop van de versieringen alweer ergens los, al dan niet tot onze ergernis. Net zoals dat gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 12 september 2003.

http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/DezeDag-Pieter_de_Hart.jpg" />Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.