'Nieuwe privacywet hoeft goed leerlingenvervoer niet in de weg te staan' Bij veel organisaties heerst onduidelijkheid over de privacywet (Foto: Rob Engelaar/ANP)

Mogen klantgegevens wel of niet worden overgedragen van het ene naar het andere taxibedrijf? Publiek Vervoer Groningen Drenthe, de organisatie die verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer in onze provincie, is misschien te voorzichtig.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Directeur Jan Bos van de organisatie zei eerder tegen RTV Noord dat de problemen met het leerlingenvervoer in de eerste week na de zomervakantie onder andere kwamen door de nieuwe privacywet (AVG). Onduidelijkheid Dat lijkt iets te kort door de bocht. En dat komt doordat er ook bij Bos onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van de nieuwe wet, net als bij veel andere organisaties. Bos ging er vanuit dat naam- en adresgegevens - maar ook speciale aandachtspunten en vragen als 'heb je een rolstoel?' - niet van de oude naar de nieuwe vervoerder mochten worden verstuurd. Dat is duidelijk wat anders dan dat nieuwe vervoerders de gegevens van oude vervoerders helemaal niet mogen gebruiken. 'Maar als je hiervoor toestemming wilt vragen, kan je net zo goed de gegevens opnieuw laten opvragen door de nieuwe vervoerder', zegt Bos nu, als we hem nogmaals spreken.

Iedereen is zoekende, ook de ministeries. Het gaat om heel gevoelige data, en bovendien om gegevens van kinderen Jeroen van Neer Projectadviseur Jeroen van Neer, de rechterhand van Bos: 'Iedereen is zoekende, ook de ministeries. Het gaat om heel gevoelige data, en bovendien om gegevens van kinderen. Het kan achteraf blijken dat we zorgvuldiger zijn dan nodig, maar er kan nooit gezegd worden dat we iets verkeerd hebben gedaan. Bovendien: een boete is vervelend, maar een vertrouwensbreuk is erger.' Vraagtekens Privacyjurist Jeroen Terstegge denkt dat Publiek Vervoer de regels te strikt uitlegt: 'De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al lang geleden bepaald dat cliëntgegevens (...) van de ene naar de andere aanbieder mogen worden overgedragen', stelt hij op Twitter. 'We zien wel vaker dat aanbieders die de aanbesteding verliezen het argument 'het mag niet van de privacy' erbij halen om iets te bewerkstelligen (of gewoon uit kinnesinne).' Autoriteit Persoonsgegevens En ook volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hoeft de AVG in de basis geen drempel op te werpen voor goed leerlingenvervoer. Een woordvoerder geeft aan 'in dit specifieke geval niet aan te kunnen geven wat wel en niet kan, maar als er vragen zijn, raden we iedereen aan om hierover contact op te nemen.' Lees ook: - 'Problemen met leerlingenvervoer door nieuwe privacywet' (update)

