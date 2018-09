Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handrem vergeten: auto belandt in jachthaven De auto werd vakkundig uit het water getakeld (Foto: Dennis Venema)

Aan het Damsterpad in Groningen is dinsdag een auto te water geraakt. De bestuurder had de auto geparkeerd, maar was de handrem vergeten.

De auto rolde zodoende het water van de jachthaven in. Een duiker moest eraan te pas komen om de auto te lokaliseren. Daarna werd het voertuig door een bergingsbedrijf uit het water getakeld..