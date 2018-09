Omwonenden Emergobos vestigen hoop op 'WhatsApp-borden'

Omwonenden van het Emergobos nemen zelf maatregelen tegen de overlast van mensen die in het bos op zoek zijn naar seks. De buurt gaat zogenaamde 'WhatsApp-borden' plaatsen, in de hoop lusthebbenden af te schrikken.

De gemeenten Pekela en Oldambt betalen de borden.

'WhatsApp-bord'

Op de borden wordt aangegeven dat de buurtbewoners gebruik maken van een WhatsApp-groep. De buurt denkt dat dat een afschrikkende werking heeft. Marjanda van Splunter woont bijna achttien jaar bij het Emergobos en spreekt namens de omwonenden:

'Wij willen gewoon dat alle bosbezoekers weten dat wij het bos in de gaten houden. Ik denk dat mensen wel twee keer nadenken voor zij dingen uitspoken.'



Op plekken waar deze borden hangen, neemt de overlast drastisch af Marjanda van Splunter - Omwonende Emergobos

Werkt het?



Van Splunter heeft veel vertrouwen in de borden. 'Het blijkt dat in de rest van Nederland, waar die borden hangen, de criminaliteit en de overlast drastisch afnemen. Ik verwacht echt dat de overlast minder wordt.'

Paaltjes



Maandagochtend zijn langs het Emergobos, dat bij velen beter bekend staat als het 'seksbos', paaltjes geplaatst. Op die manier is het niet meer mogelijk om je auto volledig in de berm te parkeren. Mocht iemand daar zijn of haar auto parkeren, dan staan sowieso een of meerdere banden op de weg.

Dat geeft de politie de mogelijkheid om boetes uit te delen. De paaltjes en borden zijn de eerste concrete maatregelen tegen de overlast, die volgens de buurt al tientallen jaren duurt.

