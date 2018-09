Avebe overweegt steun aan door droogte getroffen boeren

Aardappelzetmeel-coöperatie Avebe praat deze week met de leden over eventuele hulp aan boerenleden die zwaar getroffen zijn door de droogte van de afgelopen zomer.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond stuurde Avebe vorige week een brandbrief, omdat een deel van de akkerbouwers die fabrieksaardappelen verbouwen failliet dreigen te gaan.

Mogelijk kopje onder

Dat komt doordat de opbrengst per hectare soms wel de helft minder is dan andere jaren. De bond schat in dat drie tot vijf procent van de bij Avebe aangesloten akkerbouwers kopje onder gaat als er geen hulp komt.

'Bovenaan de lijst'

'De problemen waarin deze boeren verkeren staan bovenaan onze lijst', zegt woordvoerder Janet Katerberg. 'Maar tegelijkertijd moeten we ons ook richten op het opstarten van de campagne, en de aanvoer op orde brengen.'

Districtsraad

Deze week overleggen we met de districtsraden over mogelijke oplossingen', zegt Katerberg. 'Volgende week moet daar dan meer duidelijk over zijn'. Over welke mogelijke steun er gesproken wordt wil Avebe nog niets kwijt.

De Akkerbouwvakbond opperde maandag onder meer dat de boetes voor boeren die minder leveren dan was vastgelegd geschrapt zouden kunnen worden.

