Extra onderkomen voor internationale studenten: een monumentaal pand

Het pand van voormalig verzorgingstehuis Rikkert-Lubbers op de hoek van de Herebinnensingel en de Rademarkt in de stad Groningen wordt de komende twee jaar gebruikt voor de huisvesting van 56 buitenlandse studenten.

Het monumentale pand kwam in april dit jaar in de verkoop en werd gekocht door de Schove Groep. De komende twee jaar moet duidelijk worden welke toekomst het pand uit 1890 definitief krijgt.

Benaderd door gemeente

Sinds 1933 deed het gebouw dienst als huis voor 'beter gesitueerde ouderen'. De Schove Groep werd benaderd door de gemeente en de Rijksuniversiteit Groningen toen bleek dat er veel meer internationale studenten naar de stad kwamen dan gedacht. De gemeente heeft een vergunning voor vijf jaar gegeven, maar woordvoerster Lianne Scholte van de Schove Groep wil wel vasthouden aan het streven om binnen twee jaar met een plan voor huize Rikkert-Lubbers te komen.

De Schove groep heeft de exploitatie en verhuur van het pand overgedragen aan 'Student Stay', een organisatie gespecialiseerd in studentenhuisvesting.

Zorgbehoefte veranderd

Huize Rikkers-Lubbers werd gesloten omdat het niet meer paste in de zorgbehoefte van de tegenwoordige tijd. Ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Alleen als dat niet meer gaat, worden mensen opgenomen in een verzorgingstehuis. En daarvoor was het pand niet meer geschikt te maken.

56 kamers

De 28 tweekamerappartementen in het pand zijn nu opgedeeld in 56 kamers voor internationals. Ook zijn er volgens Scholte maatregelen genomen om overlast door de studenten te voorkomen.

