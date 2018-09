Henk Grol heeft zin in WK boven 100 kilo: 'Mooi die grote gasten een beetje pesten'

Judoka Henk Grol maakt zich op voor zijn eerste wereldkampioenschap in de klasse boven de honderd kilogram, de zwaarste klasse dus. 'Ik heb er zin in, waarom zou ik het anders doen?'

De 33-jarige Veendammer judoot op woensdag 26 september in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Grol gaat voor een medaille. 'Dat is heel reëel, gezien de resultaten. Het is aan mij om het te laten zien.'

'Geen zin meer in die stress'

In het verleden riep Grol altijd luidkeels van de daken dat hij voor goud ging, maar die tijd is geweest.

'Ik kan nu wel weer gaan stressen en er heel veel druk op leggen, maar dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ik liep er nooit voor weg en zei: 'Ik kom voor goud en voor niks anders'. Ik heb daar nu geen zin meer in, die stress.'

'Het is toch prachtig om op je 33ste nog te kijken wat je als zwaargewicht kan? Het gaat heel erg goed, mooi om nog een paar van die grote gasten een beetje te pesten.'



'Wat relaxter'

Met de overgang naar de klasse van de zwaargewichten is het voor Grol 'wat relaxter geworden, een ander spel en een nieuwe uitdaging'.

Wat er dan zo anders is? 'Er is veel gewichtsverschil. Het tempo ligt ook wat lager. Het is wel een uitdaging als tegenstanders zestig of zeventig kilo zwaarder zijn.'

Zelf weegt hij nu ongeveer 110 kilo. 'Ik hoop deze week nog ietsje aan te komen. Maar ik ben niet heel erg bezig met mijn gewicht, ik weet dat het genoeg is in deze klasse.'

Vorig jaar afgemeld

Een jaar geleden meldde Grol zich kort voor het WK af met een blessure, toen nog in de categorie tot 100 kilo. 'Ik ben heel en ik heb er zin in. Maar je weet het nooit, ik ga straks weer judoën, er kan altijd wat gebeuren.'

Geen Polling

Kim Polling uit Zevenhuizen, de andere Groningse topjudoka, ontbreekt op de WK vanwege een hernia.

Lees ook:

- Judoka Henk Grol volgende maand naar WK

- Judoka Grol meldt zich geblesseerd af voor het WK (2017)

- Henk Grol: 'WK-deelname zou het einde van mijn carrière kunnen zijn' (2017)