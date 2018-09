Spoorwegovergang Paterswoldseweg volgende maand afgesloten voor verkeer

De spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg in Stad is van 17 tot 29 oktober afgesloten voor alle verkeer.

Vanaf 13 oktober tot augustus volgend jaar is de overgang bovendien dicht voor auto's. Fietsers en voetgangers kunnen er dan wel langs, met uitzondering dus van de periode 17 tot 29 oktober.

Onder het spoor door

Bij de spoorwegovergang wordt gewerkt aan het spoor, omdat er meer treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden. De overweg wordt vervangen door een onderdoorgang voor auto's, fietsers en voetgangers. Naast het spoor komt een busbaan.

Omleiding

Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid. Auto's rijden om via het Hoendiep of de Emmasingel. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Peizerweg, in de periode 17 tot en met 29 oktober.

