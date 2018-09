Jongens gooien stenen naar treinen in Zuidbroek

De politie is maandagavond tevergeefs op zoek geweest naar twee jongens die in Zuidbroek stenen naar passerende treinen hadden gegooid.

Camera

De politie kwam in actie na een melding van spoorbeheerder Prorail. Die had een melding gekregen van een brugwachter die op een camera had gezien dat de jongens stenen richting het spoor gooiden.

Langzamer

Volgens een woordvoerder van Prorail is daarna besloten twee treinen langzamer te laten passeren. Vanuit die treinen werden de stenengooiers niet gezien.

De woordvoerder meldt verder dat er geen schade aan de treinen is geconstateerd.