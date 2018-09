Vlechter wil nieuwe kans voor welzijnswerk in Westerkwartier

Welzijnsorganisatie Vlechter wil een nieuwe kans krijgen in de aanbesteding van de basisondersteuning in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarover diende dinsdag een kort geding in de rechtbank in Groningen.

Vlechter, een samenwerking van verschillende professionele en vrijwilligersorganisaties die al actief zijn in het Westerkwartier, vindt dat het op onterechte gronden is afgevallen bij de aanbesteding.

Inmiddels heeft Westerkwartier welzijnsorganisatie Tinten uit Gieten aangewezen als winnaar.



Vier inschrijvingen

Westerkwartier, dat op 1 januari ontstaat uit het samengaan van Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum, wil het welzijnswerk laten uitvoeren door één organisatie. Daarvoor werd een aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Vier partijen schreven in, waaronder Vlechter.

Loting

Een beoordelingscommissie kende punten toe aan de verschillende inschrijvingen. Vlechter scoorde een voldoende, maar eindigde op een gedeelde derde plek. De procedure schreef voor dat er drie partijen verder zouden gaan, Vlechter viel af na loting.

Nieuwe kans

Vlechter wil een nieuwe kans, want de organisatie vindt dat de gemeente Westerkwartier onduidelijk is geweest over verschillende aspecten in de procedure, bijvoorbeeld over het overnemen en de scholing van personeel.

Vlechter heeft daarover in het begin van de procedure een schets gegeven hoe ze dat wilde gaan organiseren. De gemeente heeft Vlechter daarop beoordeeld, terwijl dat volgens Vlechter later had gemoeten bij de precieze uitwerking van haar aanbieding.



Gemeente: te vaag gebleven

De gemeente Westerkwartier zegt dat de aanbestedingsprocedure juist eerlijk en transparant is verlopen en was van meet af aan duidelijk aan welke eisen de verschillende gegadigden moesten voldoen en wat van ze werd gevraagd. Vechter is volgens Westerkwartier te vaag gebleven in haar aanbieding.



Uitspraak

Voor 28 september doet de rechter uitspraak in het kort geding. Mocht Vlechter gelijk krijgen van de rechter dan moet de hele aanbestedingsprocedure over en dat gaat maanden kosten.

