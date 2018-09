Wat ruik ik? Yup, de bietencampagne is weer begonnen

Stadjers houden of gruwelen ervan: de weeïge lucht van suiikerbieten. De bietencampagne startte afgelopen nacht. 'En we zijn om en nabij 20 januari klaar', zegt plantmanager Teun van der Weg van de Suiker Unie.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Bietencampagne

Volop bedrijvigheid bij de Suiker Unie in Hoogkerk. De suikerbieten komen met vrachtwagens tegelijk binnen. 'Door de droogte is de opbrengst minder', zegt Teun van der Weg namens de Suiker Unie.



2) Zummertied

Verzetten we straks de klok niet meer in het najaar? Mogelijk geeft de Europese Unie morgen het antwoord al. Chronobioloog Marijke Gordijn van de Rijksuniversiteit Groningen hoopt dat we het blijven doen. 'Als we de zomertijd houden, wordt het in de de winter pas om 10 uur licht.'



3) Vechten voor Howick en Lili

Esther van Dijken uit Baflo was overal te zien als woordvoerder voor de Armeense kinderen Howick en Lili. Uiteindelijk mochten ze in Nederland blijven. We blikken terug met Van Dijken op een roerige periode. 'Ik vecht tot het bittere einde en dat was voor mij de vliegtuigtrap.'



4) Topper Thijmen

De 7-jarige Thijmen zag hoe het materiaalhok van zijn cluppie FVV in vlammen opging. Hij haalt nu met zijn grote zus Marit geld op, tot blijdschap van FVV-voorzitter Bé Veen. 'Ik vind je een topper. Ik moest er zo'n beetje van huilen.'