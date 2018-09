Gemeenten willen lagere snelheid langs het Van Starkenborghkanaal

De maximum snelheid langs het Van Starkenborghkanaal tussen Zuidhorn en Stroobos gaat mogelijk omlaag van tachtig naar zestig kilometer per uur.

Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeenten Grootegast en Zuidhorn en het Friese Achtkarspelen.

Dodelijk ongeluk

Er wordt al langer gesproken over de veiligheid van de weg langs het water, waar in december van afgelopen jaar een vrouw verdronk nadat ze met haar auto in het kanaal reed.

Geen vangrail

Eerder dit jaar sneuvelde een voorstel om een vangrail langs het kanaal te plaatsen. Het Groningse deel heet het Van Starkenborghkanaal, in Friesland het Prinses Margrietkanaal.

Volgende week dinsdag wordt er over het plan voor een lagere snelheid gestemd.

