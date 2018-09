Streekpost in het nauw door vrijgave van prijzen postnetwerk

Het zijn onzekere tijden voor de streekpostbedrijven en daardoor ook voor de streekpostbezorgers. Oorzaak is de vrijgave van de prijzen voor gebruik van het postnetwerk van PostNL.

Jarenlang gold voor het gebruik van dit postnetwerk een vaste prijs. Maar PostNL vocht die vaste prijsafspraak aan en kreeg vorige week gelijk van de Centrale Raad voor Beroep bedrijfsleven.

Klanten wegkapen

Hierdoor kan Post NL vragen wat het wil voor het gebruik van zijn netwerk. De streekpostbedrijven vrezen nu dat de prijzen worden opgedreven en dat PostNL de klanten van de streekpostbedrijven gaat wegkapen.

Werkvoorzieningsschappen

Hierdoor lopen alleen al in onze provincie tientallen streekpostbezorgers de kans hun baan te verliezen. Veel van deze postbezorgers zijn afkomstig van werkvoorzieningsschappen of zijn het mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoals Wajongers.

Een van de streekpostbedrijven is MSG met het hoofdkantoor in Enschede. MSG heeft vestigingen in Winschoten, Veendam, Stadskanaal en Ter Apel. Bij het bedrijf zijn tientallen medewerkers van Afeer (voormalig Synergon) en Wedeka gedetacheerd.

Zorgen

Mede-eigenaar Gert-Jan te Lindert maakt zich zorgen. 'We weten niet wat PostNL gaat doen. maar we moeten wel voorbereid zijn op wat er gaat komen.' MSG is niet geheel afhankelijk van het netwerk van Post NL, maar er is nog een gevaar denkt Te Lindert.

'PostNL kan nu aan onze klanten een veel goedkoper tarief voorleggen en dan zijn wij de klos.' Hij vreest voor de werkgelegenheid van zijn werknemers. Zo ver is het nog niet.

De streekbedrijven hebben een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. 'De politiek is nog onze enige hoop om iets aan deze situatie te doen', zegt Te Lindert.

Postwet

Woensdag vergadert de Kamer over de Postwet. Wellicht komt er meer duidelijkheid over de toekomst van de streekpostbedrijven en hun werknemers.