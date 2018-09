Raad Stad gaat in debat met RUG en Hanze over kamerproblematiek

De voltallige gemeenteraad van Groningen gaat in debat met de bestuurders van de gemeente, RUG en Hanzehogeschool over de kamerproblematiek van internationale studenten. Studentenbelangenorganisaties schuiven ook aan bij het debat.

De politieke partijen willen dat er strakkere afspraken komen over de beschikbare huisvesting en de aantallen internationale studenten die naar Groningen komen.

Wethouder ziet verbetering

Wethouder Roeland van der Schaaf vindt dat de opvang van internationale studenten die geen kamer konden vinden wel beter verliep dan voorgaande jaren. 'We (RUG, Hanzehogeschool, - red.) moeten het beter organiseren dan we het nu doen, maar het was nu wel beter dan vorig jaar. Maar het eindresultaat is niet wat wij voor ogen hadden', laat de wethouder weten tijdens de raadscommissie dinsdagavond.

Gemeenteraad wil verbetering

De voltallige gemeenteraad liet tijdens het debat weten bepaald niet trots te zijn op de situatie van deze zomer. Veel internationale studenten hadden moeite om een kamer te vinden. Internationale studenten die bij aankomst nog geen kamer hadden, konden onder meer terecht in het veelbesproken noodtentenkamp.

Groningen prijst zichzelf als studentenstad uit de markt Petra Brouwer - raadslid Groenlinks

'Groningen prijst zichzelf als studentenstad uit de markt', zei Petra Brouwer (GroenLinks). De partij snapt ook niet waarom het stadsbestuur studenten en Nederlandse studenten als aparte doelgroepen ziet. 'Waarom zou een kamer die eerst bewoond is door een Nederlandse student ook niet door een internationale student bewoond kunnen worden?'

Marten Duit (Student en Stad): 'Twee jaar geleden was het een incident, daarna een inschattingsfout. Ik ben benieuwd hoe de wethouder het nu gaat noemen.'

Collegepartij D66 kon zich ook vinden in die opvatting: 'We hadden hier op kunnen anticiperen', zegt Carlo Schimmel. 'Ik vind het wel ongepast dat de RUG en Hanze blijven inzetten op het werven van internationale studenten.'

Toename internationale studenten



Het aantal internationale studenten in Groningen is de laatste jaren gegroeid, die stijging zal zich naar verwachting ook doorzetten. De onderwijsinstellingen willen met de buitenlandse studenten de kwaliteit, innovatie en diversiteit van het onderwijs omhoog brengen. Voor de RUG is het aantrekken van internationale studenten een speerpunt in het beleid.

Het debat tussen gemeenteraad, studentenbelangenorganisaties en bestuurders van de gemeente, RUG en Hanzehogeschool wordt naar verwachting over twee weken gevoerd. Het debat komt er op initiatief van de SP.

