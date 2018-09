Overleden patiënt laat ruim 11.000 euro na voor 'bedfietsen'

Het Martini Ziekenhuis in Groningen schaft tien bedfietsen aan voor patiënten die een chemokuur ondergaan. Dat kan met het geld dat is ingezameld door een inmiddels overleden patiënt.

'Onvoorstelbaar. Ongelooflijk, echt hartverwarmend'. Tiny Klunder is ontzettend trots. Op initiatief van haar man Bert werd een actie op touw gezet om geld in te zamelen voor bedfietsen in het ziekenhuis. Er kwam 11.250 euro binnen.

Ruim twee jaar geleden hoort Bert Klunder dat hij ongeneeslijk ziek is. Als vriend en teamgenoot Jos Jansen hem bezoekt vertelt Jos dat hij wil meedoen aan een autorace in Marokko. Hij vraagt of Bert een goed doel weet, waarvoor geld kan worden ingezameld.

'Helemaal in de geest van Bert'

Even later komt Bert op gesprek bij zijn behandeld oncoloog Johan van Rooijen. Die weet direct een goed doel: bedfietsen. 'Het zou een prachtige aanvulling zijn voor het ziekenhuis en helemaal in de geest van Bert', zegt Van Rooijen.

Bert was ontzettend sportief vertelt zijn vrouw Tiny. 'Hij heeft zolang het kon gevoetbald en training gegeven aan de jeugd van Grijpskerk. Hij was altijd, echt altijd met sport bezig. Dat was zijn grote passie. Dus hij kon zich heel goed vinden in de bedfietsen.'

Kwaliteit van leven

De fietsen zijn belangrijk voor de patiënten die een chemokuur ondergaan, vertelt Van Rooijen. 'We weten dat patiënten die actief zijn tijdens een behandeling zich beter voelen, de behandeling beter verdragen en kuren beter doorstaan. We zien dat de kwaliteit van leven verbetert.'

'Het is ontzettend uit de hand gelopen, maar dan op een heel positieve manier Tiny Klunder

'Door de bedfiets kunnen de patiënten actiever zijn en meer bewegen. En dat is normaal eigenlijk best moeilijk voor mensen in een ziekenhuis', zegt Van Rooijen.

Al snel wordt er geld ingezameld om de bedfietsen, of Bertfietsen zoals ze al snel worden genoemd, in het ziekenhuis te krijgen.

Olievlek

'Het werd een beetje een olievlek', zegt Tiny. 'Het is ontzettend uit de hand gelopen, maar dan op een heel positieve manier.' Sportverenigingen uit het dorp pakken de actie op en zamelen geld in. 'Ik kan ze niet allemaal noemen, bijna het hele dorp heeft meegedaan. Of het een kiezel of een kei was, we waren blij met alles en dat leverde dit gigantische bedrag op.'

In februari van dit jaar gaat de gezondheid van Bert achteruit. Hij overlijdt sneller dan verwacht, en ziet de bedfietsen dus nooit daadwerkelijk in het ziekenhuis. Ondertussen gaan de acties door, en het bedrag loopt op. Het overtreft alle verwachtingen.

'Dit had hem heel goed gedaan'

'Bert was soms al in tranen bij een tussenstand', zegt Tiny. 'Dit had hem heel goed gedaan. Heel erg goed gedaan.'

Naast de tien bedfietsen is er ook geld over om de afdeling oncologie in het ziekenhuis op te fleuren. Oncoloog Van Rooijen wil daarbij iets doen om Bert Klunder te herdenken. Tiny heeft wel een idee.

'Het allermooiste zou een wand met daarop een foto van een voetbalveld met doel en een bal zijn. Bert is altijd keeper geweest, daar lag zijn hart. Het zou écht super zijn.'