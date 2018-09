Burgemeester op afscheidstournee: 'Het zal vreemd zijn als het straks voorbij is'

Burgemeester Berend Hoekstra van Leek is dinsdagavond begonnen aan de afscheidstournee door zijn gemeente. Hoekstra is sinds 2005 burgemeester, maar daaraan komt op 1 januari een einde als Leek opgaat in de gemeente Westerkwartier.

Samen met zijn echtgenote Harma heeft Hoekstra besloten geen afscheidsreceptie te houden in het gemeentehuis. In plaats daarvan maakt hij een rondreis langs dorpshuizen en verenigingsgebouwen in alle dorpen in de gemeente, waar hij inwoners ontvangt.

Herinneringen ophalen

Dinsdagavond was in Tolbert de eerste bijeenkomst in Tolberterheem en het liep nog niet echt storm. Tolberter Martin de Boer was wel aanwezig en haalde herinneringen op met de burgemeester.

'Ik woon nog niet zolang in de gemeente, maar ik ben betrokken bij de Samuel Levie Stichting en het Joodse Schooltje. Op die manier heb ik de burgemeester een paar keer ontmoet. Hij heeft grote belangstelling voor ons werk en dat waardeer ik. Daarom ben ik gekomen om hem de hand te schudden.'

'Goede tijd gehad'

Echtgenote Harma is in geanimeerd gesprek met een aantal bewoners van Tolberterheem. Tussen de hapjes door heeft ze wel even tijd voor een kort gesprek. Ze kijkt met veel voldoening terug op de tijd in Leek.

'We hebben een goede tijd gehad in deze gemeente. Het zal vreemd zijn als het straks voorbij is en mijn man geen burgemeester meer is. We hebben leuke contacten gehad met de inwoners en dat wordt dan straks toch minder.'

De echtgenote van Hoekstra was vooral op de achtergrond betrokken bij het werk van haar man: 'Ik heb een goedlopende bed en breakfast. Daar ben ik druk mee, dus ik had weinig tijd om bijvoorbeeld mee te gaan naar huwelijksjubilea.'

Tot eind november

Wie Berend Hoekstra nog de hand wil schudden heeft daarvoor nog tot eind november de tijd. De laatste bijeenkomst wordt op 20 november gehouden in Dienstencentrum De Schutse in Leek.

