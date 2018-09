Deel dit artikel:













'Het is officieel een feestweek, maar zoveel valt er eigenlijk niet te vieren' Een van de spandoeken (Foto: Huurdersfront)

Een lichtweek is van oudsher een dorpsfeest. Straten en huizen zijn een week mooi verlicht en versierd en de dorpsbewoners vieren feest. In Bedum is dat anders. De lichtweek wordt overschaduwd door de aardbevingsproblematiek.

'Het is officieel een feestweek, maar zoveel valt er eigenlijk niet te vieren', zegt een van de bewoners van de Professorenbuurt. In de wijk en ook in de Zeeheldenbuurt is op een aantal plaatsen openlijk protest te zien. 'Zo was t vrouger nait' Veel woningen hebben schade en achterstallig onderhoud. Gestutte huizen en spandoeken met teksten als 'Zo was t vrouger nait' of borden met daarop 'Te koop tegen afbraakprijzen' zijn uitingen van de gevoelens van de Bedumers. Huurdersfront opgericht In de Zeeheldenbuurt is inmiddels een heus Huurdersfront opgericht om samen met de gemeente en de woningstichting de problemen grond aan te pakken. Inmiddels worden de woningen onderzocht. Ondertussen gaat de Lichtweek gewoon door. Feestgevoel of niet. Een traditie gooi je niet zomaar overboord. Lees ook: - Buurtbewoners Bedum: 'Gemeente speelt geen eerlijk spel'